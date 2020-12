Os 3 trabalhos de Marcelo

Ana Gomes continua a disparar a sua virtude para todos os lados. André Ventura no registo habitual atacado pelo "politicamente correto" e desejoso que assim continue. Marisa Matias em dificuldade porque deixou de ser uma novidade e a frescura vai-se perdendo. João Ferreira cumprindo educada e escrupulosamente o mesmo caminho que o seu Partido sempre escolheu quando se trata de marcar terreno junto do seu eleitorado mais fiel.





Marcelo é o vencedor antecipado em todas as sondagens e até os seus opositores já se conformaram com isso. O máximo que podem desejar, ou sonhar, é com a possibilidade de realização de uma 2ª volta. Mas tal não acontecerá. Esta condição especial faz do atual Presidente um mau candidato. Muito explicativo sobre circunstâncias do passado, excessivamente limitado no confronto com os outros poderes, pouco motivador nas causas que defende e incapaz de transmitir uma mensagem de esperança que provoque entusiasmo e leve a um voto por convicção. A obtenção de um bom resultado passa por conseguir ultrapassar alguns obstáculos. Vejamos apenas três: convencer a direita, não assustar a esquerda e evitar a abstenção. Só assim a vitória será esmagadora tal como Marcelo gostaria que fosse. Mas num País em que direita e esquerda extremaram posições e se constituíram em dois blocos aparentemente incompatíveis, é difícil concitar o apoio de eleitores de ambos os lados.





Dizem as sondagens que foi junto do eleitorado de direita que os últimos meses de mandato provocaram maior desgaste. A acusação de colaboracionismo militante com António Costa é talvez o maior "selo" que Marcelo deixou que lhe colassem. Sendo o atual primeiro ministro o principal rosto de um sistema que falha por todos os lados, é natural que um candidato antissistema como André Ventura reúna simpatias e, não estando em causa a possibilidade de eleição, recolha o apoio dos revoltados. Serão muitos os votos de protesto e os eleitores que desta forma pretendem deixar um aviso à navegação do atual e futuro Presidente.





Curiosamente a esquerda moderada estará com Marcelo. O desinteresse tático dos socialistas por estas eleições fará com que a motivação para o combate não seja grande. Mas a maioria continuará a votar, embora sem especial entusiasmo, em quem nunca falhou ao seu governo quando foi necessário. Ao eleitorado de esquerda interessa a estabilidade por má que ela seja. A alternativa seria sempre muito pior.





Por último surge aquele que é talvez o maior inimigo de Marcelo: o desinteresse e a desilusão que continuarão a conduzir à abstenção. Até nisso a pandemia ajudará. Uma fraca participação dos eleitores será a principal derrota de Marcelo. Não que perca a legitimidade. Mas fará perder certamente o brilho da grande vitória de que o Presidente tanto gosta.





Manter a postura presidencial mostrando-se equidistante, convencer a direita que o segundo mandato será diferente não só porque o grau de exigência com Costa será maior mas também porque será fator de unidade e de relançamento de uma alternativa de centro e de direita, adoçar a esquerda mostrando que é momento de união em torno de quem governa atenta a enorme crise que nos aguarda e ainda motivar os descrentes para que o reforço do papel do Presidente será condição para mudar o sistema por dentro, não é, convenhamos, tarefa ao alcance de qualquer um. Mas Marcelo, como sempre, quererá mostrar que não é apenas mais um. Não vá alguém dizer depois que ganhou por "poucochinho".