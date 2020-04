Os milagres de Marcelo

Com a Páscoa acabou o discurso do medo e do confinamento geral, ou do tão divulgado “#fique em casa”. Passámos ao discurso da cautela pontuado com momentos de exaltação patriótica. Parece compreensível a preocupação dos titulares dos diferentes órgãos de soberania falarem a uma só voz e de nunca deixarem de transmitir uma mensagem positiva e de algum otimismo. Não só não é irritante como ajuda a manter a serenidade.





Coisa diferente é aproveitar alguns louvores externos sobre o comportamento da nossa curva de número de infetados e sobre a capacidade de resposta dos nossos serviços de saúde, feitos em países onde a tragédia foi bastante mais longe e transformar isso num acontecimento político inspirador. Falar de um milagre chamado Portugal para realçar o espírito de sacrifício, a capacidade de resistir e a vontade de ultrapassar as dificuldades parece manifestamente excessivo neste contexto. Não é que não tenhamos conhecimento de atos valorosos individuais ou de classes profissionais ou que não se deva enaltecer a forma como a comunidade soube acatar a nova ordem imposta pelos riscos que a pandemia nos trouxe. É evidente que faz sentido fazê-lo e destacar os bons exemplos. Mas se é fundamental compreender que o nosso comportamento presente irá condicionar o nosso futuro coletivo, a verdade é que outros riscos potencialmente mais devastadores estão para chegar. E também neste aspeto haverá muito para dizer, e especialmente para fazer.





Ouvindo os discursos de Marcelo e de Costa, fica a ideia de que os tempos que aí vêm serão difíceis, mas, como sempre, ultrapassáveis. E o primeiro-ministro, sem necessidade e com desfaçatez, acrescenta que não iremos entrar num novo ciclo de austeridade. Uma coisa é dar ânimo aos portugueses adoçando as circunstâncias. Outra bem diferente, de que não precisamos, é de mentira. Não é que não estejamos habituados a ela na política portuguesa. O problema é que as consequências de esconder a verdade serão muito mais nefastas do que as de fazer o povo encarar a realidade.





Com exceção do lay-off simplificado que veio permitir de uma forma rápida e eficaz, suportar o primeiro impacto da crise e adiar decisões de despedimento por parte de muitas empresas, a verdade é que os incontáveis milhões dos pacotes de outras medidas ainda não estão a produzir quaisquer resultados. Falam-nos sempre e apenas em moratórias e nunca em isenções do cumprimento de obrigações, optaram pela abertura de linhas de crédito que mais não serão do que um afogamento a prazo de empresas já muito endividadas, prometem estar atentos às necessidades que forem surgindo e acorrer a todas elas, muito provavelmente, com medidas semelhantes. Sejamos francos. Os problemas da nossa economia e das nossas empresas não estão a ser resolvidos. Estão a ser adiados e, como tal, inevitavelmente agravados. Ou, noutra versão do mesmo problema, como bem disse o ministro da Economia, “despesas do Estado hoje são impostos amanhã”.

Os problemas da nossa economia e das nossas empresas não estão a ser resolvidos, estão a ser adiados.







Estaremos confrontados num futuro muito próximo com uma brutal redução do produto, o encerramento de empresas, o aumento do desemprego, o disparar da dívida pública e privada e do seu custo, a redução da receita fiscal e a incapacidade do Estado, das empresas e dos particulares em honrarem atempadamente os seus compromissos. Serão tempos muito difíceis. No final deste terrível ano, quando o Orçamento de 2021 já estiver aprovado, as eleições presidenciais estiverem à porta e já não for possível esconder ou adoçar a realidade, aí é que nos daria muito jeito ouvir Marcelo falar em milagres.