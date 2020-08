Pandemia é coisa de velho

Não me considero um jovem. Pela simples razão que já não tenho idade para isso. Não pretendo com esta declaração de interesses geracional acentuar conflitos nem atribuir responsabilidades a ninguém. Quero apenas referir que é cada vez mais visível uma diferença enorme entre as novas e as velhas gerações. Se calhar sempre assim foi. Mas a verdade é que é agora, no presente, que eu próprio a estou a viver.





O tempo de pandemia é disso um bom exemplo. Por esse mundo fora assistimos a formas diferentes de responder a um problema global. Não estou a falar do papel dos governos nesta matéria especial. Refiro-me ao comportamento das pessoas e à forma como encaram a situação. Independentemente de aspetos culturais que contribuem para que os hábitos possam ser distintos, há uma acentuada diferença entre a atitude dos mais velhos e dos mais novos. Embora a surpresa tenha surgido ao mesmo tempo a todos, a resposta não está a ser a mesma. Não é uma questão de maior responsabilidade de uns e menor de outros. É antes o reflexo de uma sociedade que andámos a construir e que agora se mostra de forma cristalina.





Estou por estes dias fora de Portugal bem mais perto do centro da Europa. São bem visíveis as diferenças entre gerações. As mais antigas continuam resguardadas esperando que o mal não lhes bata à porta. As mais novas abrem as portas e voltam às ruas como que desafiando um problema que lhes afetou a vida e fez mudar hábitos já enraizados. Os mais velhos sabem que há coisas que levam tempo a acontecer. Os mais jovens não medem o tempo da mesma forma. Tudo é imediato, tudo tem de acontecer agora. A máscara, especialmente nos casos em que é obrigatório o seu uso, será talvez o que nos une. Quase tudo o resto é diferente.





A velocidade a que as coisas acontecem, especialmente a circulação da informação, é impressionante. Para os mais antigos é quase uma vertigem impossível de assimilar completamente. Para os jovens é uma coisa tão natural que quase não a valorizam. Exceto quando por alguma razão que não compreendem o telemóvel, o tablet ou o computador perdem momentaneamente a rede. Aí sim é o fim do mundo. Para os menos novos, a vida mudou para sempre. Para os mais novos, houve apenas uma ligeira interrupção na sua vida normal, mas que já está a ser recuperada. Claro que pelo meio a situação lhes causou alguns transtornos. Casamentos adiados por causa das festas, viagens planeadas que ficaram por fazer ou negócios que estavam a começar e que foram prejudicados. Mas para eles tudo isto é um problema passageiro. O casamento com festa, a viagem para destino mais ou menos longínquo, o negócio antigo que falhou ou o novo que, entretanto, se preparam para começar.





Provavelmente não demos conta disto. Mas os avanços tecnológicos das últimas décadas acentuaram o fosso entre gerações. Estávamos tão envolvidos nas nossas vidas e nos problemas do dia a dia que não procurámos corrigir caminhos que nos iriam conduzir a um maior afastamento daqueles que nos irão suceder. Os efeitos da pandemia, primeiro os que por causa da saúde nos forçaram a novas formas de vida e agora os económicos e sociais que se estão a tornar cada vez mais evidentes, puseram completamente a nu a preparação das diferentes gerações, ou falta dela, para o novo mundo que aí vem. Os mais velhos irão perdendo a esperança e a capacidade de determinar ou de prever o seu próprio destino. Os mais jovens seguirão em frente e enfrentarão as dificuldades da vida com pragmatismo. Uns sobreviverão, outros nem por isso. Mas isso será um problema de cada um. Valores de que as gerações mais velhas são portadoras, como a paz, a fraternidade, a solidariedade, a tolerância ou mesmo a honra, marcaram o mundo especialmente na segunda metade do século XX e vão-se perdendo. O mundo passará a ser mais rapidamente do que o esperado dos mais novos. A pandemia não terá contemplações com os mais velhos.

A circulação da informação é impressionante. Para os mais antigos é quase uma vertigem impossível de assimilar completamente.