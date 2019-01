Porquê voltar a Salazar?

Em ano eleitoral e sem esperança em milagres económicos continuados que iludam toda a gente, começámos 2019 com múltiplos alertas sobre o populismo e, pasme-se, vociferando contra uma entrevista em que se voltou a falar de Salazar e enaltecer as suas virtudes.



Os movimentos populistas baseiam o seu discurso no sentimento das classes populares. Se nesse sentimento é dominante a repulsa pela classe política, a falta de confiança em quem governa e a ausência de esperança num futuro melhor então deveremos estar preocupados com a situação. Mudando o que a provoca.



Acredito que a maior parte dos eleitores portugueses já não conheceram Salazar. Alguns ouviram falar e outros já nem isso. Falar dele mais de 50 anos depois de ter cessado funções e com isso causar impacto significativo é um sinal do atual estado de coisas no que à democracia portuguesa e à sua vitalidade diz respeito. "Do fundo das consciências surgem claramente estes imperativos: o trabalho na vida, a propriedade na terra, a virtude na família, a esperança nas almas". Palavras proferidas em 1936, mas que para muitos continuam a ser pertinentes em 2019.



A incapacidade dos governantes em responder às necessidades dos seus povos é que gera situações de instabilidade que fazem perigar a paz e o desenvolvimento económico. Os movimentos de revolta contra situações de injustiça são consequência de desmandos e não a sua causa. Não compreender isto é um erro.



O Presidente da República deixou-nos um desafio importante na sua recente mensagem de Ano Novo. "Debatam tudo, com liberdade, mas não criem feridas desnecessárias e complicadas de sarar". Mas, digo eu, não será ostracizando populistas nem inventando fantasmas que traremos "mais credibilidade, mais transparência e mais verdade" para a nossa vida pública. E continua o Presidente: "Se quiserem ser candidatos analisem, com cuidado, o vosso percurso passado e assumam o compromisso de não desiludir os vossos eleitores."



Para que alguma coisa mude é importante que as pessoas entendam e acreditem que "tudo vai deixar de ser movediço ou arbitrário e definir os pontos firmes sobre que edificar o futuro, (…) reconstruir o sentido perdido da vida humana e fazê-lo penetrar na família e na sociedade, na organização política, no funcionamento da administração, na economia particular e pública, na formação moral dos homens". Não revelando o autor destas palavras estou certo que será mais fácil compreendê-las e aceitá-las. Feliz 2019!