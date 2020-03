A exposição permanente a que todos estamos sujeitos aos acontecimentos mediáticos que nos entram pela casa adentro através de uma comunicação social justicialista transformou o comum dos mortais em verdadeiros conhecedores do mundo da justiça e dos intrincados processos que diariamente preenchem o nosso imaginário coletivo e arrasam a confiança nas instituições e nos seus agentes. Muitos atacam os jornalistas. Efetivamente são cometidos excessos em nome das audiências. Mas não confundamos os mensageiros com os criminosos.





Os fundamentos da prisão preventiva, já todos aprendemos, são os do perigo de perturbação da investigação, a possibilidade de continuidade da atividade criminosa e o alarme social que a não aplicação da medida de coação mais severa poderia provocar. Em Portugal há quem considere o recurso a esta prática excessivo tal a frequência com que é aplicada. Provavelmente será verdade. Mas a convicção generalizada é de que a sua aplicação não é feita da mesma forma em todos os casos. Excetuando os crimes de sangue, o tráfico de droga ou, mais recentemente, o terrorismo, a verdade é quase tudo o que sobra e que envolve gente poderosa, com influência social, económica ou política e convenientemente defendida por advogados experientes e bem remunerados, consegue fazer arrastar eternamente os processos, recorrer a expedientes que se destinam apenas a obter a prescrição e não a absolvição, aproveitando o excesso de garantias concedidas aos acusados e sem cuidar dos direitos das vítimas ou dos lesados. Como tantas vezes ouvimos, a justiça não é a mesma para ricos ou para pobres.