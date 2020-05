Quando os políticos se esquecem da realidade

Depois de um período de acalmia política, eis que na passada semana regressou o vírus da guerrilha partidária a propósito de tudo e de nada. Desta vez, nem o Presidente da República escapou. Parece que basta apenas que surja na população um sentimento de alívio das medidas de confinamento para que os nossos políticos se esqueçam do grave momento em que vivemos e da situação económica desesperada em que já se encontram muitas famílias e empresas.





Dirão os maledicentes que a classe política vive num mundo à parte e que tendo o seu vencimento integralmente garantido nem se lembram que muitos dos seus compatriotas ficaram desempregados ou perderam parte do rendimento. Eu não chego a tanto. Mas posso afirmar que os comportamentos a que assistimos são, no mínimo, irresponsáveis e demonstram bem a incapacidade dos nossos líderes, no Governo ou na oposição, de distinguir de forma clara e duradoura entre aquilo que são os interesses de toda uma comunidade e os pequenos ganhos de popularidade que ocasionalmente conseguirão extrair de um momento de fraqueza do adversário.

Deitar abaixo o presidente português do Eurogrupo seria uma absurda excentricidade.



O episódio Mário Centeno é disso bem revelador. Independentemente das falhas de comunicação interna no Governo ou da visão que cada um tem sobre a relevância política para um país endividado e dependente como Portugal de cumprir escrupulosamente os seus compromissos contratuais, a verdade é que todos se esqueceram de que o momento é de assegurar estabilidade nas decisões governativas. A inevitável revisão orçamental está a ser preparada e mudar agora a equipa que coordena este trabalho seria uma lamentável originalidade. A negociação na União Europeia do programa de recuperação económica pós-pandemia está em curso e marcará a entrada, ou não, de Portugal no reino das trevas. Deitar abaixo o presidente português do Eurogrupo seria uma absurda excentricidade. Sabemos que as necessidades de financiamento do Estado ainda em 2020 para liquidar dívida pública existente são de muitos milhares de milhões de euros e ao seu custo, que já está a subir, não serão indiferentes fenómenos como os de instabilidade governativa logo na área das finanças. Provocá-la seria uma anormalidade que pagaríamos bem caro a curto prazo.