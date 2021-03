Quem irá pagar a crise

Todos anunciam uma crise económica e social sem precedentes para os próximos anos. Sendo verdade em todos os países do mundo, é ainda mais verdade nos países mais pobres. Numa Europa que se deixou adormecer, o problema terá contornos muito delicados e Portugal será certamente dos mais afetados.





O último ano foi tragicamente marcado pelo confinamento da economia. Em muitos casos tratou-se mesmo de suspensão ou encerramento da atividade. Mês após mês fomos assistindo ao lançamento de medidas avulsas que procuravam responder aos problemas mais urgentes. O lay-off, as moratórias, os apoios locais, as instituições privadas de solidariedade social, as igrejas e tantas ações isoladas de gente boa e solidária foram encobrindo as fragilidades de um sistema que não estava preparado para este embate. Não estava e, sejamos justos, não poderia estar tal a dimensão e o inesperado da situação.





O Governo continua a anunciar apoios que ninguém sabe se irão chegar. Vamos sabendo que quando chegam, normalmente tarde, são de montante muito inferior ao esperado. Sem falar dos milhares de pequenas empresas que ficam atoladas na montanha burocrática que é preciso ultrapassar para poder beneficiar do que deveria ser seu por direito. Certo é que estamos todos a gastar muito dinheiro e a produzir muito pouco. As consequências são inevitáveis. A resposta tem de ser forte, suportada politicamente por uma base alargada de forças políticas e sociais e bem explicada aos portugueses. A causa tem de ser clara e suficientemente motivadora. As medidas terão de ser justas e adequadas ao fim que pretendam atingir.





Ouvimos falar em mais impostos para responder ao rombo causado nos cofres públicos. A receita do costume. Impostos sobre os mais ricos (como se em Portugal existissem muitos e isso resolvesse alguma coisa), sobre as transações financeiras, sobre o comércio eletrónico, sobre as plataformas digitais que ameaçam dominar o mundo, sobre os poluidores e até sobre aqueles que durante a pandemia não foram particularmente afetados. Em vez de ficarmos felizes por alguém ter escapado, estamos mais empenhados em juntar à desgraça quem dela conseguiu fugir. Estranho mundo este.





Parece evidente que por razões de equidade se terá de encontrar uma fórmula de tributar grandes operações internacionais geradoras de receitas muito avultadas quando elas são geradas em espaço europeu. E também urge combater as diferenças na fiscalidade entre países-membros da União Europeia de forma a não permitir que a competição seja desleal. Esta não é uma tarefa de um só Estado. É uma urgência para as instituições europeias.





Mas ao nível nacional, depois de anos de aparente prosperidade e de outros mais recentes de tentativa de recuperação dos desvarios que não soubemos evitar, eis que o caminho só pode ser o do crescimento e da criação de riqueza. Para isso é necessário saber para que serve o Estado e torná-lo forte, apoiar as empresas não as sufocando com mais obrigações e mais impostos, valorizar os trabalhadores permitindo que se encontrem novas formas de retribuição dos aumentos de produtividade, libertar os contribuintes reduzindo a carga fiscal e premiando o investimento reprodutivo e a poupança. Produzir mais e melhor é o objetivo. Tomar consciência de que todos juntos podemos lá chegar é o caminho. Pagar a crise e não onerar ainda mais as gerações futuras é o resultado. O bem-estar das pessoas e o equilíbrio das empresas e das contas públicas não acontece por dádiva divina. Consegue-se com trabalho e com justiça na distribuição dos resultados.