Querem tratar-nos da saúde

A obrigação de obter um amplo consenso em matéria de revisão da Lei de Bases da Saúde imposta pelo Presidente da República tem toda a razão de ser. Todos somos utentes de serviços de saúde e muitos de nós pagamos direta e indiretamente a respetiva conta.

Transformar a necessária discussão sobre o futuro da prestação de cuidados de saúde em Portugal numa luta ideológica maniqueísta que coloca gente solidária e preocupada com o bem comum de um lado, e exploradores sem coração do outro, é um péssimo sinal sobre a forma como Governo e alguns partidos estão a tentar conduzir o assunto. Julgo que ninguém coloca em causa o enorme avanço que constituiu para a população portuguesa a criação do Serviço Nacional de Saúde. Mesmo aqueles que então se opuseram reconhecem hoje a sua importância e a sua necessidade.

No futuro a despesa continuará a crescer e o atual modelo de financiamento não será capaz de garantir a sustentabilidade do sistema e assegurar a sua qualidade. É por isso vital perceber a realidade de forma pragmática e encontrar soluções sem preconceitos ideológicos. Em vez de diabolizar operadores e classes profissionais, deveríamos estar todos a discutir um caminho, necessariamente comum, para garantir a sobrevivência de um sistema que nos proteja e que tenhamos capacidade de sustentar financeiramente. Na voz dos partidos todos os problemas parecem reconduzir-se à questão de saber se a gestão será pública ou privada. E não saímos disto. Pobre e inconclusiva discussão.

Não seria mais proveitoso discutir a melhor forma de garantir que os cidadãos confiam no seu sistema de saúde e promover a sua participação ativa? Ou estabelecer a metodologia para a criação de uma rede de assistência ao doente? Ou avaliar a necessidade de valorizar a rede de cuidados de saúde primários? Ou aprofundar a relação entre as redes primárias, secundárias e de cuidados continuados? Ou fixar prioridades de investimento designadamente em novos e avançados sistemas de informação de suporte à gestão e à prática clínica? Ou definir padrões de qualidade para os prestadores, premiando os melhores e divulgando de forma transparente a informação de desempenho de cada instituição? Ou promover as melhores práticas deixando ao cidadão a possibilidade de decidir de forma consciente e informada? Ou explicar aos contribuintes e aos utentes em geral a difícil realidade que os espera e permitir que se encontre de forma o mais consensualizada possível um novo modelo de alocação de recursos financeiros para a Saúde? Talvez o melhor seja, para evitar dissabores futuros, sermos nós próprios a tratar da nossa saúde.

Jurista