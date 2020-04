Somos todos voluntários

O voluntariado tem séculos de história, mas quase nunca foi respeitado e apoiado como merece. Tem hoje enquadramento legal e é definido como o “conjunto de ações de interesse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas”. Apesar da sua relevante função e abrangência social e sabendo que sem a sua existência a vida dos mais vulneráveis seria certamente dramática, a verdade é que esta é uma prática que todos sabemos existir, mas em que muitos de nós não se envolvem esperando que outros cuidem da tarefa.





O tempo que vivemos obriga-nos a uma profunda reflexão sobre esta realidade. É, mais do que nunca, o momento de ser altruísta e solidário. Ninguém pode ficar indiferente ao que se passa hoje nos milhares de lares de idosos, legais e ilegais, espalhados por todo o país ou aos milhares de pessoas fragilizadas, pela idade, pela doença ou pela condição económica, que vivem isoladas nas suas próprias casas. Mas também ninguém poderá passar ao lado das situações de desemprego ou de empobrecimento súbito e inesperado que iremos ter pela frente nos próximos meses ou anos.





O voluntário dos dias de hoje é alguém comprometido com causas, participante ativo e consciente na ajuda a quem precisa e no contributo para um mundo mais justo. Sendo já muitos, são, contudo, muito poucos para as necessidades do momento. O movimento de solidariedade terá de ser global, ser interiorizado por cada um de nós e fazer parte do nosso dia a dia. Ajudar alguém não é, ou não pode ser, um ato de intrusão na vida alheia. Pelo contrário, é fazer com que o outro, aquele que ajudamos, passe a fazer parte da nossa vida.

Esta ajuda tanto pode ser dada individualmente a um irmão ou ao nosso vizinho, como pode ser prestada a nível comunitário através de inúmeras instituições sendo de realçar o papel fundamental que a Igreja, não apenas a católica, tem tido neste contexto. Mas também procurando fazer mais e diferente, aproveitando as capacidades de criação e de inovação que sempre surgem em tempos de dificuldade. E já agora lembrar o papel que o voluntário empresarial pode ter, não só desenvolvendo ações de apoio aos seus colaboradores e às suas famílias, mas também incentivando clientes, fornecedores ou parceiros a um verdadeiro envolvimento em causas de interesse coletivo.





É um lugar-comum dizer que depois desta crise nada mais será igual. Pois que uma das mudanças possa ser o reforço do voluntariado através da alteração de paradigma nas nossas vidas. Ser voluntário não é apenas um exercício de cidadania. É uma filosofia de vida que se traduz na permanente disponibilidade para o outro. É uma escolha individual feita em plena liberdade em favor daqueles a quem quase tudo falhou e em nome de uma esperança feita de amor e de responsabilidade.





Mesmo confinados à nossa casa, à nossa rua ou ao nosso bairro, preparemo-nos desde já para a mudança. Há sempre alguém por perto que precisa de nós. Basta estar atento. Sejamos todos Voluntários!