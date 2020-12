Um Governo que canta à janela

Este hábito perdeu-se e a vida das pessoas parece ter voltado ao normal. Quem pode sair à rua sai, quem já vivia isolado assim continua. Nada de verdadeiramente importante mudou na vida das cidades. O sentimento de comunidade, e as obrigações que daí deveriam resultar, foi esquecido em muito pouco tempo.





Mas foi bom enquanto durou. Era a forma de as pessoas sentirem que não estavam sozinhas e que os problemas não batiam apenas à sua porta. Claro que os problemas não deixaram de existir e muitos estão mesmo a agravar-se. Mas naqueles instantes de interação com a vizinhança, parecia nascer a esperança e instalava-se em cada lar a ilusão de que a tormenta iria passar rapidamente. É o que se está a passar com o nosso Governo. Está fechado em casa, vem à janela de vez em quando e vive na ilusão de que, melhor ou pior, a tempestade acabará por passar.





Entre ministros e secretários de Estado são mais de 70 pessoas. Excluindo o período de discussão do “Orçamento faz de conta” em que passaram meteoricamente pelo Parlamento, ninguém os vê ou sabe da sua existência. As exceções a esta regra são poucas e, francamente, não são boas. O destaque especial vai naturalmente para o ministro Cabrita pela desastrosa condução dos assuntos sob sua tutela, mas inclui também o ministro Pedro Nuno Santos que tem a cabeça a prémio com a questão da TAP e o ministro Siza Vieira cuja aparição é inversamente proporcional ao avolumar dos problemas económicos que o país enfrenta. Não esquecer, claro está, a ministra Marta Temido, mas esta por uma razão contrária. O nível de exposição a que esteve submetida nestes últimos meses foi tão elevado que agora já ninguém ouve com atenção o que ela diz. Muito mais eficaz é, sem dúvida, o estilo de comunicação recente da Direção-Geral da Saúde que encontrou um simpático dirigente que de forma divertida e bem-humorada vai dando conselhos úteis à população. Se a situação não fosse tão grave e o assunto tão triste para tanta gente, ainda poderíamos rir com tudo isto. Mas infelizmente o tempo não está nem para ilusões, nem para irresponsabilidade, nem para graçolas.





António Costa afirmou recentemente que “quem governa é o Governo”. Pergunto apenas se se estaria a referir ao seu. Só ter tido a necessidade de dizer isto é bem demonstrativo de que a casa não está lá muito arrumada. É evidente que era mais do que urgente iniciar uma remodelação profunda no Governo. Mas a altura não é boa. As sondagens ainda não indicam um nível de desgaste que obrigue a entregar algumas cabeças menos populares, as eleições presidenciais estão aí a chegar e a atenção da opinião pública tenderá a dirigir-se para os candidatos permitindo ao primeiro-ministro fazer o papel de “morto” e o início da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia não o aconselha. Por isso vai recorrendo ao método habitual que passa por convocar pontualmente para o palco pessoas que ajudam a desviar a atenção dos problemas de funcionamento do Governo. Aconteceu com António Costa e Silva (por onde andará ele?) e agora com Francisco Ramos, que apareceu a coordenar o plano de vacinação contra a covid-19. Como pano de fundo, ontem, hoje e sempre, a comunicação. É preciso dar a ideia de que, por mais grave que seja o problema, António Costa encontrará sempre uma solução e que esta não passará nem por mais austeridade nem por menos direitos. Maravilha de país este onde tudo tem solução. Mas apenas para aqueles que, tal como o Governo, têm passado os dias a cantar à janela.