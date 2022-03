Vá para fora cá dentro

Lamentavelmente, em diversas partes do mundo, as carências são enormes e as desigualdades cada vez mais gritantes. Mas em Portugal, como aliás o Presidente da República já veio alertar, avizinham-se tempos difíceis. Não seria despropositado prepararmo-nos cá dentro para fazer o mesmo que tão bem estamos a conseguir fazer lá fora.