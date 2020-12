Vamos voar baixinho

A novela TAP não é de hoje. Quase sempre pública, ocasionalmente privada com apoio do Estado, é um dos sinais mais evidentes da desorientação dos nossos governantes, da impreparação dos decisores e da prioridade dada à proteção de interesses particulares – sejam empresários ou trabalhadores – deixando sempre para último plano o interesse público. Certo é que os contribuintes já pagaram e vão continuar a pagar os desmandos na gestão da sua “companhia de bandeira”. A culpa é do atual Governo que nacionalizou a empresa por capricho ideológico? Ou afinal a culpa será de quem no tempo da troika a privatizou sem acautelar devidamente os interesses nacionais? Provavelmente todos estes, e já agora também os anteriores, são culpados.





É inegável o contributo da transportadora para o PIB nacional, para as exportações e para o crescimento dos fluxos de turismo. Tudo isto vale muito dinheiro e não é coisa que Portugal possa dispensar de ânimo leve. Mas entre encontrar acionistas privados que procuram lucro rápido, inventar soluções para suportar a presença de empresas nacionais sem capacidade financeira para esta grande empreitada ou acabar por cair nas mãos do Estado que tudo esconde, tudo paga e nada rentabiliza não sei o que será pior. Pedro Nuno Santos, o ministro no centro do furacão, já deve estar arrependido do dia em que assumiu que a TAP nas mãos do Estado seria um exemplo para todas as outras companhias aéreas em dificuldades. Cedo falou. Agora tem duas alternativas: ou deixa fechar a empresa ou aceita os termos de Bruxelas. Ainda pensei que, tal como em 2011, o ministro se estivesse marimbando para os credores ou para os ditames dos eurocratas. Mas não. Desta vez parece já ter entendido que não se brinca com a credibilidade externa de um Estado. Por muito louváveis que sejam os argumentos. E por grande que seja a pressão daqueles que serão, no futuro, o seu seguro de vida político.





A solução passa por encolher a empresa, despedir a rodos, reduzir a frota, abandonar rotas sejam rentáveis ou não. A operação de salvação vai custar, contas de hoje, mais de 3 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes. Pelo menos aqui não há nenhuma mistificação tipo fundo de resolução. Ao menos isso. Mas nada nos garante que isto resolva o problema. O futuro do tráfego aéreo é desafiante, muito competitivo, carece de investimento permanente, está dependente de enormes flutuações (a pandemia ou o terrorismo são disso uma evidência) e tudo indica que o caminho seja o das fusões entre companhias e a criação de gigantes da aviação com maior capacidade de enfrentar obstáculos. A escolha não é simples. Muitos gostavam de poder contar com uma companhia de bandeira, bem equipada e a prestar bons serviços e alcançar múltiplos destinos. Estou entre os que assim pensam. Mas menos serão aqueles que mostram disponibilidade para contribuir com mais 300 euros do seu bolso (contando crianças, reformados, dependentes de pensões sociais e todos os que nunca viajaram ou viajarão na TAP) para resgatar um simulacro de companhia aérea.





Em democracia há sempre alternativas. Não é a direita contra a esquerda. Não é o Estado contra privados. Não são gestores contra trabalhadores. A questão é séria. É de bom senso e de definição de prioridades. Não estamos condenados a salvar a TAP apenas porque sim. Também não estamos obrigados a encerrá-la. Ao Governo compete governar, disse-nos António Costa, matando assim, e bem, a peregrina ideia de endossar a responsabilidade da decisão para o Parlamento. Está assim obrigado a decidir o que fazer, explicar muito bem o que pretende e assumir inteiramente as consequências dos seus atos. Por estranho que pareça será necessária maior coragem para fechar a TAP do que para a reestruturar. O problema é que força é precisamente aquilo que este Governo não tem. A que tinha foi perdendo. E a que resta será consumida na gestão do combate às consequências económicas e sociais da pandemia. Por isso a TAP irá, até ver, sobreviver a mais esta grave crise. Mas sem maior ambição do que voar baixinho.