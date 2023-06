Vida fácil para alguns. Vida difícil para muitos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A propaganda governamental cumpre o seu papel. Tenta atenuar os estragos das más notícias e sobrevaloriza as que são boas. Não se pode levar a mal desde que cada um de nós tenha o discernimento de as avaliar devidamente. Infelizmente, nem sempre assim é o que provoca nos menos atentos uma convicção bem diferente da realidade. Somos confrontados quase todos os dias com o crescimento sensacional da economia portuguesa face à mé

...