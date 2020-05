Vivam os trabalhadores independentes!

Chegada a pandemia, cedo se começou a preparar a crise económica. Anúncios e medidas, mais anúncios que medidas, foram tomadas em catadupa visando proteger a comunidade contra um inimigo desconhecido. Globalmente a sociedade compreendeu a situação excecional que vivemos e aceitou o confinamento pessoal, familiar e laboral. E aguardou com ansiedade que o Estado fizesse o seu melhor e que, na saúde, na educação ou na economia encontrasse rapidamente formas de mitigar o problema.





Decorridos já quase três meses sobre o início deste processo, estamos agora a verificar que a vontade de muitos esbarrou nas dificuldades de resposta de uma pesada máquina burocrática estatal ou nos labirínticos e insondáveis processos de decisão de crédito da banca portuguesa, ou melhor, da banca que opera em Portugal.





Com a exceção dos funcionários públicos ou dos trabalhadores das empresas públicas que não sofreram qualquer alteração da sua remuneração, a verdade é que a grande maioria daqueles que trabalham no setor privado sofreram cortes de rendimento. Os números que vão sendo conhecidos são muito preocupantes, uma vez que se sabe que as famílias foram assumindo ao longo dos anos pesados encargos que consomem normalmente a totalidade do seu rendimento. As moratórias no pagamento terão ajudado a aliviar psicologicamente os devedores, mas não resolveram o problema da dívida ou da quebra de rendimento.





Entretidos que andámos durante as últimas semanas com a aplicação atempada do regime de lay-off e sobre o dinheiro que não havia forma de chegar às empresas, que nos fomos esquecendo de todos aqueles que não tiveram direito a nenhuma espécie de apoio do Estado ou a quem apenas foram prometidas algumas ajudas de reduzido impacto financeiro e de duração muito limitada. Estou naturalmente a falar dos chamados trabalhadores independentes. Aqui incluo, num conceito mais amplo, todos os profissionais liberais, todos aqueles estão em regime de “recibos verdes” muitas vezes sem qualquer justificação, os trabalhadores precários, os milhares de prestadores de serviços nas áreas da cultura, dos eventos, do turismo ou da restauração, ou ainda os mais jovens que pontualmente desenvolvem algumas tarefas, mas que daí extraem um pequeno rendimento que permite ir pagando as despesas, não sobrecarregando as suas famílias.





Mas incluo também os milhares de micro, pequenos e médios empresários que apostaram tudo na constituição das suas empresas e que por essa via criaram emprego. E também os muitos que foram levados a acreditar que os seus sonhos eram possíveis e engrossaram esta nova categoria de empresários que são os empreendedores. Todos eles são, na sua essência, trabalhadores independentes na medida em que não têm qualquer dependência seja do Estado seja de uma entidade patronal. Estão, como se diz, por sua conta e risco.





Toda esta gente está sem dinheiro para viver, sem mercado para recuperar, com responsabilidades que cedo ou tarde terão de cumprir, sem apoio social que permita sobreviver e, direta ou indiretamente, com famílias para sustentar. Não sei ao certo quantos são. Mas sei que são muitos e são os que menos apoio conseguiram até agora.





Acredito que a recuperação do país passa muito por estas pessoas, pela sua resiliência e pela sua capacidade de lutar e assumir riscos. Pela energia que colocam em tudo o que fazem e por não terem medo do futuro. Portugal precisa delas e não as pode deixar morrer.