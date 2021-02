Vivemos de vacinas e do futebol

O cansaço a que este ano de pandemia nos conduziu tem provocado uma relativização de problemas ou de situações que, noutros tempos, seriam motivo de controvérsia e indignação. Estar fechado em casa e deixar de partilhar ideias, notícias ou emoções com amigos ou colegas de trabalho diminui a nossa capacidade de compreender os outros e o mundo que nos rodeia. Permitir que as televisões e as redes sociais sejam as nossas principais, e por vezes únicas, fontes de informação distorce por completo a realidade e todos passamos a olhar para a rua e para os problemas com os mesmos olhos. Não com os nossos olhos. Mas com os daqueles que veiculam, controlam e tantas vezes manipulam a informação.





Quase tudo passou a ser relativo na nossa vida. O número de infetados deixou de interessar, a quantidade de mortes diárias já não nos indigna, as dificuldades que muitos começam a enfrentar é normal face ao que nos aconteceu, a necessidade de esperar que alguém venha resolver a nossa vida é uma condição para poder seguir em frente. Tudo ao contrário do que deveria ser. Deveríamos ajudar a prevenir a doença, não aceitar a morte que poderia ter sido evitada, estar atentos e ajudar quem mais precisa, ter vontade própria e autonomia que nos permita decidir o que queremos para a nossa vida. Era isso que deveríamos esperar de cada um daqueles que acredita numa sociedade solidária e livre.





Andamos entretidos com o que nos impingem. As últimas semanas foram dedicadas à organização do plano de vacinação, ao chega ou não chega da encomenda das vacinas, à escolha dos grupos prioritários e, com ainda maior relevo, a quem conseguiu furar o esquema e ser vacinado primeiro que os outros. Com a ajuda imprescindível das câmaras municipais, coisa que a senhora ministra da Saúde tantas vezes omite, lá se vai pouco a pouco conseguindo vacinar quem consta de umas listas que ninguém percebeu bem como são feitas ou quem as faz, pois se tudo isto dependesse em exclusivo da capacidade de resposta dos centros de saúde nem no Natal o primeiro grupo estaria a salvo. Apesar de tudo este tema é melhor do que o dos números diários da Dra. Graça Freitas. Sempre confere alguma esperança a quem vai assistindo impotente a este ritual diário, apesar de não fazermos a mínima ideia de quando chegará a nossa vez.





E, claro está, temos também o futebol para ajudar a “ter assunto” e ocupar o espaço mediático. Um campeonato diferente, não fosse o mundo ter mudado, é tema de conversa em todo o lado. A surpresa do Sporting, a instabilidade do Porto, a desgraça do Benfica, são uma fonte inesgotável de notícias, de especulações, de comentários. Até já assistimos, em pleno período de confinamento obrigatório, a um “buzinão” de protesto contra Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus. Tudo acompanhado em direto pelas televisões para que o povo ande entretido.





De economia já ninguém quer saber. Até o ministro Siza Vieira deixou de aparecer sem que exista uma explicação para isso. Ouvimos falar vagamente de planos que salvarão a pátria, mas ninguém verdadeiramente ainda percebeu como. Sabemos que tudo continuará fechado até à Páscoa, mas ninguém sabe como irão sobreviver milhares de pessoas durante mais um mês. Percebemos que as moratórias estão a terminar e ninguém sabe de onde virá o rendimento para retomar os pagamentos. Adivinhamos que os empresários estão preocupados em tapar os buracos abertos nas suas empresas, mas ninguém sabe como irá conseguir voltar à atividade e seguir em frente. Temos milhares de trabalhadores em teletrabalho sem ninguém perceber bem o que estão de facto a produzir. Quando toda uma comunidade deveria estar focada na preparação de um futuro que será diferente e armar-se para os novos desafios, eis que estamos impávidos e serenos a aguardar que chegue a nossa vez de ser vacinados e entretidos a olhar para a televisão. Assim não iremos para melhor…





