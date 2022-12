Terramoto do paraquedas dourado

Poucos dias depois de António Costa ter proclamado numa entrevista "Habituem-se!", o Governo sofreu um grande abalo com o conhecimento de uma indemnização de 500 mil euros acordada em fevereiro a uma gestora demitida da TAP, que nove meses depois entrou no Governo para secretária de Estado do Tesouro. Pedro Nuno Santos, o poderoso candidato a sucessor no cargo de secretário-geral do PS, demitiu-se. E agora alguém tem de dizer ao primeiro-ministro: "Habitue-se!"