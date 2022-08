A maldição dos delfins

Do grupo dos eventuais delfins de António Costa no Governo, Fernando Medina é o mais recente a dar um tiro no pé com o episódio da contratação de Sérgio Figueiredo. O antigo jornalista desistiu do cargo e atenuou a polémica, mas esta tentativa de Medina de criar um ministro-sombra da Economia nas Finanças diz muito sobre o atual Governo.