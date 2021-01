A montanha de dinheiro depositado

Num país que nas últimas décadas se mostrou avesso à poupança, o recorde de aforro das famílias portuguesas registado nesta pandemia acaba por não ser uma notícia muito animadora para a economia. As pessoas poupam, porque as limitações impostas no combate à propagação do coronavírus as impedem de gastar: não puderam gozar férias, ir a lojas e restaurantes. Mas também há

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...