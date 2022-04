Austeridade escondida na inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fernando Medina assegura que o Orçamento do Estado não é de austeridade, mas quando os trabalhadores e pensionistas perdem poder de compra e a atualização dos escalões do IRS segue a tendência de inflação do ano anterior e não da escalada galopante dos preços deste ano, há uma austeridade encapotada, real, mas silenciosa.