Casas caras e crise de habitação

O Banco de Portugal já alertou para os riscos de a subida das taxas de juro poder baixar os preços das casas. Mas por agora, mesmo com a certeza do aumento do preço do dinheiro e com a Euribor a dar sinais de subida, o volume de negócios de transações imobiliárias está a bater recordes e a avaliação bancária de cada metro quadrado também está nos valores mais elevados de sempre.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;