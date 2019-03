Armando Esteves Pereira 28 de março de 2019 às 20:06

Contribuintes condenados a mais impostos O défice mais baixo da democracia foi conseguido com um registo histórico da carga fiscal que bateu todos os registos. Mais de um terço da riqueza gerada na economia vai para o Fisco. Com a economia a revelar sinais de abrandamento e a pressão despesista no Estado, os contribuintes estão condenados a bater novos recordes.