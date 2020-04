Armando Esteves Pereira 23 de abril de 2020 às 20:40

Crise abala famílias endividadas

As famílias portuguesas apanharam um susto com a anterior crise financeira, mas com os juros baixos na retoma, depressa esqueceram esse aperto e voltaram a recorrer ao crédito para tudo e mais alguma coisa, da casa ao carro, das férias aos telemóveis.