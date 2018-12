Armando Esteves Pereira 27 de dezembro de 2018 às 19:00

Marcelo decide a guerra dos professores No conflito mais importante na Função Pública, entre Governo e professores, os docentes ganharam a batalha de 2018 graças ao veto de Marcelo do diploma do Governo. Agora Ministério da Educação e sindicatos têm de voltar à mesa das negociações. 2019 corre de feição aos docentes. Em vésperas de eleições é um erro político manter o braço de ferro.