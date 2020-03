Armando Esteves Pereira 26 de março de 2020 às 19:43

O breve excedente engolido pela recessão

O histórico excedente de 2019 foi sol de pouca dura. A pandemia que obriga a uma dolorosa hibernação económica já engoliu esse registo. E com a recessão o diabo regressa para atormentar a economia, as empresas e as famílias. Mesmo depois de terminar a propagação do vírus, continuaremos a sofrer as consequências.