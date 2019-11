Armando Esteves Pereira 28 de novembro de 2019 às 21:03

O peso fiscal na conta da luz

A economia portuguesa paga uma carga fiscal elevada na fatura elétrica. Uma das medidas para aliviar esta pressão é a descida do IVA para a taxa reduzida. O assunto está nas mãos do Parlamento e pode haver uma coligação entre os partidos à esquerda e à direita do PS para forçar esse corte.