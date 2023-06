Um espelho bipolar

O PIB cresce acima do previsto, a taxa de emprego é elevada, sobem as contribuições para o Fisco e para a Segurança Social, o Governo parece ter as contas públicas equilibradas e as projeções apontam para uma redução histórica do peso da dívida pública na economia. Uma análise rápida dos dados económicos poderia levar-nos a pensar que Portugal seria mesmo o país das maravilhas.

