Voar baixinho e sem culpados

Vamos entrar num novo ano cheio de incógnitas. As eleições legislativas de 30 de janeiro ditarão a configuração do poder político. Mas independentemente desse resultado e dos arranjos que se seguirão, dado que o cenário de uma maioria absoluta monopartidária parece difícil de acontecer, há um país para gerir com velhos problemas por resolver e que se tornarão mais agudos com a inevitável subida

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...