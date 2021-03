Contra os canhões

Um general americano, anónimo, afirmou que a “moral” (das tropas) é aquilo que acontece quando o soldado acredita que o seu exército é o melhor do mundo, que o seu regimento é o melhor do exército, que a sua esquadra é a melhor da companhia e que ele próprio é o melhor soldado em combate. Segundo o sociólogo Alexander Leighton, “moral” é a capacidade de um grupo de pessoas de agir de forma persistente e consistente na persecução de um objetivo comum.





Dizia um amigo que esta “quarentena” está a ser mais difícil, mas que não sabia explicar o motivo. As crianças estão em casa, mas o ensino remoto está mais oleado. Os professores estão mais experimentados, funciona melhor. O negócio abrandou, mas desta vez não parou. Existe uma maior expectativa de transitoriedade, do comportamento dos números da pandemia. Não teve nenhum caso grave no seu círculo próximo. Questionava por isso que justificação tinha para se queixar. “Deve ser cansaço acumulado”, desabafou.





Este não é apenas um exemplo, mas um sentimento social cada vez mais evidente. A ideia de que a nova normalidade afinal pode não ser aquilo que esperávamos. Que teremos de lidar com restrições, ansiedades e máscaras durante mais tempo. Que a reorganização da sociedade vai ser mais exigente, disruptiva e lenta do que aquilo que podíamos antecipar. As cartas estão baralhadas, mas ainda não sabemos com que mão se vai jogar esta partida.





Enquanto o mundo se realinha no seu eixo, o tempo passa melancólico e desordenado, os dias sobrepostos convertem-se em semanas e meses e num instante é Páscoa, outra vez. Um estudo realizado em Israel concluiu que metade da população adulta ativa teve algum tipo de distúrbio emocional associado à pandemia, mesmo que ligeiro, e distribuído em três principais categorias: sensação de desordem; dificuldade de ajuste à nova realidade; e preocupação consigo e com terceiros. Aquilo que já se sabia, portanto.





O “remédio”, algo simplista, apresentado para uma melhor adaptação a esta forma de fadiga emocional, consiste num equilíbrio entre alimentação saudável, exercício físico e tempo para atividades que dão prazer. No entanto, se a alimentação e exercício físico exigem o mesmo esforço do passado – iniciativa, conhecimento –, as atividades lúdicas e recreativas estão condicionadas pelo isolamento, limitações de convívio, circulação e acesso. O cumprimento destas regras, benéfico para a causa comum, tem como consequência um aumento da ansiedade.





Acresce a este desafio a necessidade de introduzir novas rotinas de trabalho, naquilo que tem sido descrito como a integração entre a vida pessoal e a vida profissional – “integração” e não “equilíbrio” como se habituou usar esta expressão. A dependência tecnológica, afastamento físico, encadeamento de tarefas, produtividade e cumprimento de objetivos são, quando aplicável, desafios de transformação que muitas empresas esperam conseguir incorporar no futuro. Para isso estão a aproveitar este período de aprendizagem “forçada”, que, no entanto, está longe de se assemelhar a um cenário de normalidade, mesmo para regimes mistos de trabalho remoto.





Em combate, a “moral” elevada é determinante para que os soldados não desistam de lutar, mas existe um princípio subjacente que deve ser compreendido. A “moral”, enquanto esforço de grupo para alcançar um objetivo comum, não visa anular o instinto de sobrevivência do indivíduo, mas sim estimular a atitude de coesão e de interdependência, alicerçado no sentido de dever. Por aqui se percebe que para esta analogia resultar será necessário ir um pouco mais longe.





Nas forças militares existem instrumentos para elevar a “moral”, associados ao conforto, proteção, propósito e confiança na liderança. Estes instrumentos não são diferentes na sociedade civil, com um fator adicional: acesso a atividades que dão prazer, ao dito equilíbrio que resultaria atualmente como a principal evidência emocional de que esta é uma situação transitória. São princípios relativamente simples, ao alcance de governos e instituições. O cansaço acumulado rapidamente se converte em desânimo se estes princípios não estiverem presentes, e caso o desânimo se instale, o esforço para reverter o estado da moral é mais exigente.





Sabemos que o consumo de bens não essenciais, em parte desviado para o online, foi um dos principais fatores de compensação pelo esforço do trabalho, mas foi também um elemento de busca de prazer, na impossibilidade de conviver e viajar. Não será, contudo, expectável que este mecanismo de escape tenha a mesma eficácia que teve no ano passado. Como dois provérbios que se esbarram na sua contradição, se é verdade que o ser humano se adapta facilmente, é igualmente verdade que resiste à mudança. Em parte, nessa resistência está a origem do cansaço e algures na interseção destas duas realidades – adaptação e resistência – está a solução deste problema.