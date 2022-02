Realidade ficcionada

Compreender os negócios hoje é, mais do que nunca, compreender as pessoas. Semanas de quatro dias, trabalho remoto, digitalização do workplace, são apenas a ponta do icebergue. Sabemos que a pandemia acelerou a automatização de processos, a dependência tecnológica e mesmo a criação de novas funções nas empresas. Estas mudanças estão a redefinir o equilíbrio entre o capital humano, financeiro

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...