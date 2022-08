É a política, estúpido!

Lembrei-me do Novo Banco esta semana não só pela saída de António Ramalho, mas por causa da retaliação do Governo contra a Endesa. Há quem veja no padrão de conduta do primeiro-ministro a fibra de um governante que põe na linha o capital privado, impedindo abusos e expondo as empresas. Mas o padrão não nos diz isso.