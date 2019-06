Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 13 de junho de 2019 às 19:30

A cultura do "interesse nacional", 12 anos depois

Poucos momentos revelam mais sobre a cultura vigente na política, banca e empresas de topo em Portugal do que a reunião de 21 de Dezembro de 2007 no Banco de Portugal para decidir o futuro do BCP. A cultura de interferência, vendida como de "interesse nacional", prejudicou muito o país. E não está morta.