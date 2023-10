Alívio fiscal? Não: este é o Orçamento da despesa

Os media são naturalmente atraídos pela novidade e, por isso, a baixa do IRS dominou as atenções logo após a entrega da proposta do Orçamento do Estado. No papel, esta é a maior redução do IRS em nove anos de governação do PS e tem alguma expressão nos rendimentos, como ilustram as simulações das consultoras fiscais. Este não é, contudo, um Orçamento marcado pelo alívio

...