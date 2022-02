Apoiar o PS acabou mal para BE e PCP: podia ter sido diferente?

A forma como bloquistas e comunistas romperam com o PS ampliou as suas perdas, mas essa é só parte da questão. Mais importante é notar o risco que as geringonças representam para partidos de esquerda radical, como mostram quase todas as experiências europeias – as mesmas que sugerem que esses partidos, tendo provado o mel, tendem a repetir o apoio.