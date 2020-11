Covid: escolhas difíceis num ambiente diferente

Só nos primeiros cinco dias do mês mais de 20 mil pessoas foram infectadas com o novo coronavírus e 233 morreram - este número de mortos tem, note-se, um atraso significativo face ao crescimento dos infectados. A segunda vaga chegou na transição para o Outono e está a revelar-se pior do que a primeira. E, no entanto, o ambiente social e político sobre a pandemia mudou muito desde o confinamento apoiado de forma relativamente unânime

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...