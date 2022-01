Emigrantes: um ângulo morto da democracia representativa

Os mais de 926 mil emigrantes portugueses na Europa são agora o terceiro maior círculo eleitoral por número de inscritos, mas elegem tantos deputados como os 94 mil eleitores de Portalegre. Há razões para limitar a influência do voto emigrante, mas nunca no grau imposto por uma lei com mais de 30 anos.