Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 07 de novembro de 2019 às 21:01

O consenso sobre salários não dispensa a cautela

A valorização dos salários, com que António Costa lança a sua segunda legislatura, está no centro da agenda política em vários países. Tal como aqui, a subida dos salários, em particular do mínimo, é hoje alvo de um consenso surpreendente.