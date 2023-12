O desconforto que teima em não desaparecer

Há um mês escrevi nesta coluna que senti um desconforto imediato com a forma como aconteceu a demissão do primeiro-ministro e a (inevitável) queda do Governo. Escrevi, também, que esse desconforto se esbateu nos dias seguintes, ao perceber que a questão do parágrafo no comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR) não era tão decisiva como António Costa invocava. O primeiro-ministro confirmou isso mesmo na entrevista

...