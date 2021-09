O IRS, a política e os eleitores

O desdobramento dos escalões de IRS que está a ser preparado pelo Governo já é um dos trunfos da sua comunicação política sobre o Orçamento do Estado para 2022. Um desagravamento no IRS faz sentido do ponto de vista fiscal e, também, na perspectiva do jogo de aprovação do Orçamento. A questão de fundo à volta do IRS (e demais impostos e taxas) continuará, contudo, imutável – o

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...