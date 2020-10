O PS de 2015 não aprovava este Orçamento

Este é o sexto Orçamento do Estado feito por um governo socialista de António Costa e a alquimia é a mesma que tem confundido as pessoas ao longo dos últimos anos. A alquimia funciona assim: quase todas as rubricas da despesa crescem, mas abaixo do crescimento nominal da economia (a despesa extraordinária por causa da covid desce mesmo em valor); por outro lado, o aumento das receitas, gerado sobretudo pelo crescimento económico, paga as novas medidas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...