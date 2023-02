O PSD não precisa do Chega, mas não consegue dizê-lo

No meio da fluidez enorme da política, ninguém é capaz de dizer com mínima segurança que André Ventura já se tornou incontornável para a direita ser uma alternativa aos socialistas – é muito mais fácil, de resto, garantir o oposto. Porque não consegue a liderança do PSD dizê-lo?