Agora não estrague, dr. Costa!

O superávit deve-se ao aumento colossal dos impostos feito nos tempos do Vitor Gaspar que os geringonços não reduziram e nem vão reduzir porque precisam desse dinheiro dos impostos para comprar os votos necessários para se manterem no poleiro.

BOM, AO MENOS, É A 2ª VEZ EM 6 ANOS QUE O AUTODENOMINADO ANALISTA, FALA BEM DO PS. PRONTO CAMILO, AMANHÃ TENHO QUE ME LEVANTAR ÂS 4(!) DA MANHÃ. VOU DORMIR, QUERIDO ANALISTA!

JCG

Há 1 hora

Inverter o saldo da conta anual do Estado de défice para superávite devia ser sempre a 1ª medida a perseguir. Incomodou-me ver na AR o líder do PSD (não me ocorre o nome) um homem que parece sério mas que não tem ponta de jeito para aquilo a esgrimir espadas com o calaceiro e matreiro do sr Costa