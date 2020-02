Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 11 de fevereiro de 2020 às 21:30

O socialismo empobrece

O programa da CML aparece porque o programa do Governo foi um fracasso. E, para não dar o braço a torcer, Medina quer esconder o fracasso com novas iniciativas. É típico do socialismo: empurra-se o problema com a barriga para distrair a populaça e a comunicação social.