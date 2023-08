Filhos de um deus menor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O apuramento da inflação de agosto, que registou uma inflexão, é uma má notícia. Para as famílias, que veem os preços subir acima dos salários. Para o Governo e analistas que andam a apregoar que a inflação já está sob controlo. E para quem vive em casa arrendada. Com efeito, os números do IPC agora conhecidos apontam para uma atualização das rendas em torno dos 8% em 2024 (este ano

...