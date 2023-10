Com papas e bolos…

O Governo passou as últimas semanas a alardear o alívio de impostos que vai levar aos portugueses em 2024. Deve dizer-se que fez um bom trabalho. Primeiro disse que o PSD exagerava no alívio prometido no IRS, limitando-se a avançar que cumpriria o que prometeu no programa de estabilidade (525 milhões). Depois deu a entender que o alívio chegaria aos 1.000 milhões, para acabar com um valor de 1.300 milhões. De surpresa em surpresa quis (percebe-se)

...