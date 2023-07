A balbúrdia monetária que não ajuda ninguém

Reina a maior confusão nos mercados de taxas de juro. Quando se fala com analistas percebe-se que acreditam que BCE e Fed vão fazer este mês a última subida de taxas: no caso do BCE, de 4 para 4,25%; no caso do Fed, de 5 para 5,25% (e até se diz que os juros recomeçarão a baixar na primavera). Mas quando se fala com investidores é diferente: esperam mais subidas dos juros nos próximos meses (para além das desta semana).



