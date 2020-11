A charlatanice começa a vir ao de cima

“A nossa situação orçamental é diferente da de outros países e isso obriga à necessidade de prudência. (...) A dívida está sujeita às perceções de risco do mercado e não podemos perder o foco do que são os custos de financiamento dessa dívida.” Quem diz isto é a presidente do Conselho de Finanças Públicas. Em linguagem corrente isto significa duas coisas: 1 –

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...