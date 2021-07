A CMVM acordou?

Quando os clubes decidiram cotar as suas SAD acreditei que passaríamos a ter mais transparência no mercado. As duas últimas décadas encarregaram-se de mostrar que estava enganado. Um dia perguntei ao anterior presidente da CMVM (o “polícia da Bolsa”), Carlos Tavares, porque é que o organismo que tutelava não aplicava multas pesadas às SAD pelo incumprimento da lei.





