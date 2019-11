Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 10 de novembro de 2019 às 21:30

A crise do Bloco... de que não se fala

O Bloco sabe muito bem o que se passa no Novo Banco. O dinheiro que está a ser injetado no banco foi decidido nos tempos em que o Bloco dormia com o PS no governo.