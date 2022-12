A degradação do regime

Com a demissão de Pedro Nuno Santos, o Governo leva oito saídas em nove meses. Só que a demissão do ministro das Infraestruturas é completamente diferente das anteriores. Trata-se de um peso-pesado do Governo que, além de ter consigo pastas importantes (v.g. novo aeroporto), controla o aparelho do Partido Socialista (além de que vai regressar ao cargo de deputado).