Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 12 de novembro de 2019 às 21:30

A descomunal “lata” de João Galamba

Porque é que nuns casos o governo do dr. Galamba é tão “corajoso” e na concessão do lítio se mostra tão fraquinho? Não será porque gente próxima do Partido Socialista, interessada no negócio vê na prospeção do lítio um bom negócio?